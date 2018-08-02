"Бавария" ответила "Манчестер Юнайтед", который хотел обменять Мартиаля на Боатенга

"Бавария" отказалась обменять защитника Джерома Боатенга на форварда "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля, сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб не заинтересован в обмене игрока и согласен только на его продажу не менее, чем за 55 миллионов евро.

Напомним, что 29-летним Боатенгом также интересуются ПСЖ и "Реал".

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