"Бавария" ответила на претензии "Айнтрахта"

Президент "Баварии" Ули Хенесс прокомментировал претензии "Айнтрахта", заявившего о недовольстве тем, что мюнхенский клуб объявил о назначении Нико Ковача на пост главного тренера до завершения сезона.

"Мы удивлены заявлениями "Айнтрахта". Мы не знали, когда лучше объявить о назначении Ковача - сейчас или в конце сезона. Поэтому мы попробовали встать на место "Айнтрахта". В подобной ситуации мы бы хотели узнать об уходе тренера как можно раньше. Благодаря нашим действиям у "Айнтрахта" есть дополнительный меся на поиск нового тренера. Мы даже не подозревали, как обернется наш щедрый жест", - приводит слова Хенесса официальный сайт клуба.

"Бавария" действовала серьезно и прозрачно в этой истории. Понимаю, что в "Айнтрахте" недовольны уходом тренера, который успешно работал с командой. Но "Бавария" делала все честно", - добавил председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.

Напомним, что Ковач сменит в "Баварии" нынешнего наставника Юппа Хайнкеса, который завершит карьеру.

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