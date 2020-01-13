"Бавария" отжала у "Шальке" вратаря и напоролась на скандал! Кто такой Александр Нюбель и почему ему пророчат место "первого" после Нойера?"

Совсем недавно мюнхенская "Бавария" объявила о подписании талантливого немецкого голкипера Александра Нюбеля. Самая пикантная деталь заключается в том, что сделку удалось провернуть бесплатно, из-за чего на просторах Германии вспыхнул настоящий скандал. Мы решили рассказать о том, что этот трансфер значит для каждой из сторон.

Кто такой Нюбель? Год назад о нем мало кто слышал!

Александер Нюбель – перспективный немецкий вратарь, самый талантливый среди нового поколения. К лету был основным голкипером молодежной сборной, с которой играл в финале Евро-2019. Ему прочат большое будущее и роль первого номера в национальной сборной Германии после Нойера и тер Штегена. До 23 лет провел 35 матчей в Бундеслиге, а регулярную игровую практику на высоком уровне получил только прошлой зимой, став основным в "Шальке". Александр стал одним из лучших вратарей чемпионата во второй части сезона. За короткий период подтвердил выданные ему авансы. Все убедились, что парень по потенциалу действительно может дорасти до уровня Бундестим.

Почему "Шальке" отпустил Нюбеля бесплатно?

Нюбель присоединится к "Баварии" летом на правах свободного агента. "Шальке", конечно же, не хотел терять основного голкипера. По крайней мере бесплатно! Однако, руководство гельзенкирхенского клуба снова провалило переговоры. "Кнаппен" не могут удерживать амбициозную молодежь – футболисты стремятся делать следующий шаг в топ-клубы. За Лероя Сане и Тело Керера, конечно, удалось выручить солидные деньги, но такие люди как Макс Майер, Леон Горетцка, а теперь и Алекс Нюбель, сбежали бесплатно. И хотя последние двое не являются воспитанниками клуба (Алекс пришел в 2015-м из "Падерборна"), болельщики очень болезненно воспринимают эти потери и критикуют боссов. Больше всего достается бывшему спортивному директору Кристиану Гайделю (ушел из клуба в феврале). Именно его обвиняют в потерях талантов, в частности Нюбеля. По информации местных изданий, в контракте вратаря был важный пункт. Если бы Нюбель до конца прошлого сезона не играл в составе Шальке указанного количества минут, летом 2019-го он мог уйти в аренду с автоматическим продлением соглашения с Шальке до июня 2021-му. Но за весну Алекс сыграл за "кнаппен" необходимое время, и эта опция исчезла, а контракт остался в силе только к лету 2020-го. То есть, когда Доменико Тедеско год назад сделал его основным вратарем команды, "Шальке" должен был предложить новый контракт на других условиях, а не традиционно затягивать с переговорами, пока все увидят уровень Нюбеля в матчах Бундеслиги и набегут с лучшими предложениями. Момент был упущен. Как только Бавария и другие топ-клубы забросили удочки, "Шальке" уже не имел шансов его сохранить.

Клуб вручил юноше капитанскую повязку и предлагал грандиозную зарплату – 7 млн евро в год (на "Фелтинс Арене" никто столько не получает). Голкипер долго тянул с решением, но отказался продлевать контракт. "Мы сделали все возможное, чтобы удержать Нюбеля. К счастью, нам не нужно понимать его выбор", – обиженно сказал новый спортдир Йохен Шнайдер. Нюбель упорно решил перейти в топ-клуб и якобы согласился на меньшую зарплату в Баварии (около 5,5 млн евро). В свежем интервью изданию Kicker Гайдель объясняет ситуацию на примере Горецки: "Я перепробовал все, но мы не могли ничего поделать. Я же не печатаю деньги! Лучшие футболисты "Шальке" всегда переходили в большие клубы. Вспомните Матипа или Колашинаца. "Арсенал", "Ливерпуль", "Бавария". Это совсем другой уровень, который для "Шальке" недостижим".

Бавария провернула замечательный трансфер, но что же с Нойером?

Мюнхену можно только поаплодировать за работу на перспективу. Мануэлю Нойеру уже 33, он прошел свой пик и более уязвим к травмам. Чтобы не было как с заменой Роббену и Рибери, клуб заблаговременно стелет солому. Талантливый молодой вратарь, немец, с амбициями и опытом игры в Бундеслиге, бесплатно – лучшего варианта нельзя и придумать. "Другие клубы тратят по 60-80 миллионов на голкиперов, а мы получили Нюбеля свободным агентом. С Алексом и Ману позиция вратаря укомплектована лет на десять", – хвастается Салихамиджич. "Бавария" прекрасно владеет искусством бесплатных трансферов в рамках Бундеслиги. В этом нет ничего плохого – "Бавария" долго работала, чтобы стать желанным клубом для молодых звезд Бундеслиги. Последние примеры: Левандовски, Горецка. Вскоре в этот список, как говорят, попадет Кай Хавертц (хотя за своего футболиста "Байер" вполне бы мог выручить около 100 млн евро). А вот с Вернером был сбой – Тимо решил подписать новый контракт с "Лейпцигом", хотя уже сообщали о договоренности с "Ротэн" о переходе летом 2020.

"Бавария" подписала Нюбеля на перспективу – этого никто не скрывает. Салихамиджич не устает повторять, что основным голкипером остается Ноейр. "Александер знал, что первым номером клуба останется Мануэль. Он с этим согласился". Более того, Нойер ведет переговоры о продлении контракта до 2023-го (текущая сделка действует до 2021-го). И почти наверняка эти переговоры завершатся успешно. Однако мюнхенцы ни при каких обстоятельствах не планируют отдавать Нюбеля в аренду. Все заинтересованы в том, чтобы 23-летний футболист поработал с высококлассным клубным тренером вратарей. Салихамиджич разработал план, по которому Алекс получит игровое время в "Баварии" уже в следующем сезоне. По замыслу боснийца, новичок будет 15 матчей в основе. Sport1 уверяет, что это не просто устное обещание Нюбелю, а прописанное в контракте условие. Впрочем, когда спортдир пришел с этим планом к Нойеру, тот его не принял. Мануэль хочет играть в каждом матче, даже товарищеском. И не собирается делиться игровым временем. "Я профессионал, я хочу играть всегда", – сказал Ману. Такую реакцию нетрудно было спрогнозировать, ведь аналогичная ситуация возникла в сборной Германии, где Нойер добровольно не дарит тер Штеген ни минуты.

Нюбель разозлил "Шальке", а в "Баварии" придется терпеть

Нюбель попал в сложную ситуацию. Следующие полгода он проведет в "Шальке", где ему не рады. Клуб уже отобрал у Алекса капитанскую повязку и серьезно размышляет над тем, чтобы посадить его в запас до конца сезона. Давиду Вагнеру нужно готовить замену. Такая замена уже есть – летом "кнаппен" выхватили из дрезденского "Динамо" перспективного 21-летнего голкипера Маркуса Шуберта. Он станет следующим первым номером команды. "Шальке" очень важно попасть в Лигу Чемпионов, чтобы иметь средства на усиление состава. Поэтому тренеры должны делать ставку на того голкипера, который сильнее. Сейчас это Нюбель! Но Шуберт уже неплохо себя зарекомендовал и точно будет стоять на воротах в первых двух играх Бундеслиги после зимней паузы – Алекс заработал 4 матча дисквалификации за грубый фол против Гачиновича. В "Баварии" Нюбелю придется терпеть. Тренировка на Зебенер Штрассе и конкуренция с Нойером однозначно пойдут ему на пользу, однако Мануэль способен еще 2-3 года играть на самом высоком уровне. Он до сих пор в порядке, до сих пор значительно лучше Нюбеля. По итогам первой части этого сезона авторитетный Kicker признал Нойера единственным голкипером Бундеслиги, который достоин "мирового класса". Алекс в этом рейтинге за пределами ТОП-10. Нюбеля называют вторым Нойером за внешнего сходства и карьерный путь, но в игровых аспектах Александер изрядно уступает старшему коллеге: игра ногами, чтение эпизодов. Очень вероятно, что екс-капитану "Шальке" придется сидеть без стабильной игровой практики до 25-26 лет. Если он сумеет выдержать конкуренцию, перенять опыт Нойера и стать основным в Баварии – построит большую карьеру. Однако вполне реальный и другой сценарий!