"Бавария" озвучила диагноз травмированного Зюле

Защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле выбыл на длительный срок из-за тяжёлой травмы.

Как сообщает официальный сайт "ротен", у центрбека диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Сроки восстановления 24-летнего футболиста пока неизвестны. Скорее всего, он пропустит не менее шести месяцев.

В текущем сезоне Зюле сыграл за "Баварию" 12 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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