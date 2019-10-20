"Бавария" озвучила диагноз травмированного Зюле
Защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле выбыл на длительный срок из-за тяжёлой травмы.
Как сообщает официальный сайт "ротен", у центрбека диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.
Сроки восстановления 24-летнего футболиста пока неизвестны. Скорее всего, он пропустит не менее шести месяцев.
В текущем сезоне Зюле сыграл за "Баварию" 12 матчей и сделал 1 результативную передачу.
Не пропустите: "Бавария" упустила победу над "Аугсбургом" и другие результаты 8-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|8
|16
|2
|Вольфсбург
|8
|16
|3
|Бавария Мюнхен
|8
|15
|4
|Боруссия Дортмунд
|8
|15
|5
|РБ Лейпциг
|8
|15
|6
|Шальке
|7
|14
|7
|Фрайбург
|8
|14
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|14
|9
|Байер Леверкузен
|8
|14
|10
|Герта
|8
|11
|11
|Вердер Бремен
|8
|9
|12
|Хоффенхайм
|7
|8
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|8
|7
|14
|Унион Берлин
|8
|7
|15
|Аугсбург
|8
|6
|16
|Майнц 05
|8
|6
|17
|Кельн
|7
|4
|18
|Падерборн
|7
|1