"Бавария" озвучила диагноз травмированного Зюле

Теги бавария мюнхенниклас зюлетравмы

"Бавария" озвучила диагноз травмированного Зюле

Защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле выбыл на длительный срок из-за тяжёлой травмы.

Как сообщает официальный сайт "ротен", у центрбека диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Сроки восстановления 24-летнего футболиста пока неизвестны. Скорее всего, он пропустит не менее шести месяцев.

В текущем сезоне Зюле сыграл за "Баварию" 12 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: "Бавария" упустила победу над "Аугсбургом" и другие результаты 8-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гваридиола взял "Кристал Пэлэс" креативом и подстелил себе соломки перед матчем МЮ - "Ливерпуль"

Гваридиола взял "Кристал Пэлэс" креативом и подстелил себе соломки перед матчем МЮ - "Ливерпуль"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 8 16
2 Вольфсбург Вольфсбург 8 16
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 8 15
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 8 15
5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8 15
6 Шальке Шальке 7 14
7 Фрайбург Фрайбург 8 14
8 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 8 14
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 8 14
10 Герта Герта 8 11
11 Вердер Бремен Вердер Бремен 8 9
12 Хоффенхайм Хоффенхайм 7 8
13 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 8 7
14 Унион Берлин Унион Берлин 8 7
15 Аугсбург Аугсбург 8 6
16 Майнц 05 Майнц 05 8 6
17 Кельн Кельн 7 4
18 Падерборн Падерборн 7 1
Полная таблица

топ-5 тегов