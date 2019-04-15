"Бавария" озвучила диагнозы Нойера и Хуммельса
"Бавария" на своём официальном сайте опубликовала официальную информацию касательно травм вратаря Мануэля Нойера и защитника Матса Хуммельса.
У 33-летнего голкипера диагностировано повреждение подколенного сухожилия. В связи с этим он пропустит две недели.
У 30-летнего центрбека выявлено перенапряжение мышц бедра. Ожидается, что он не сможет принять участие в нескольких тренировках.
В текущем сезоне Нойер сыграл за "Баварию" 37 матчей и пропустил 32 мяча. На счету Хуммельса 28 игр, в которых он отличился 2 голами и 2 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|66
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|51
|6
|Хоффенхайм
|29
|47
|7
|Вердер Бремен
|29
|46
|8
|Байер Леверкузен
|29
|45
|9
|Вольфсбург
|29
|45
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|37
|11
|Герта
|29
|35
|12
|Майнц 05
|29
|33
|13
|Фрайбург
|29
|32
|14
|Аугсбург
|29
|28
|15
|Шальке
|29
|27
|16
|Штутгарт
|29
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|29
|18
|18
|Ганновер 96
|29
|14