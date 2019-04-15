"Бавария" озвучила диагнозы Нойера и Хуммельса

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"Бавария" озвучила диагнозы Нойера и Хуммельса

"Бавария" на своём официальном сайте опубликовала официальную информацию касательно травм вратаря Мануэля Нойера и защитника Матса Хуммельса.

У 33-летнего голкипера диагностировано повреждение подколенного сухожилия. В связи с этим он пропустит две недели.

У 30-летнего центрбека выявлено перенапряжение мышц бедра. Ожидается, что он не сможет принять участие в нескольких тренировках.

В текущем сезоне Нойер сыграл за "Баварию" 37 матчей и пропустил 32 мяча. На счету Хуммельса 28 игр, в которых он отличился 2 голами и 2 ассистами.

Не пропустите: "Бавария" одержала победу над "Фортуной". | http://soccernews.ru

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