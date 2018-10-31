"Бавария" озвучила сроки восстановления Тьяго Алькантары

"Бавария" на своём официальном сайте опубликовала информацию о травме полузащитника Тьяго Алькантары.

Диагноз 27-летнего испанца: разрыв передней внешней связки голеностопа и суставной капсулы голеностопного сустава. Сроки восстановления футболиста составят несколько недель, сколько именно - не уточняется.

В этом сезоне Алькантара сыграл за "Баварию" 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. | http://soccernews.ru