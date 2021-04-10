"Бавария" - первая команда, гарантировавшая себе участие в следующей Лиге Чемпионов

Теги бавария мюнхенстатистика

"Бавария" - первая команда, гарантировавшая себе участие в следующей Лиге Чемпионов

Фото твиттер "Баварии"

Мюнхенская "Бавария" обеспечила себе место в групповом этапе Лиги Чемпионов 2021/22.

Сегодня "ротен" сыграли вничью с "Унионом" (1:1), таким образом набрав 65 очков в 28 турах Бундеслиги.

"Бавария" уже точно не опустится ниже четвёртого места в чемпионате Германии, что гарантирует ей путёвку в ЛЧ на следующий сезон.

Напомним, что команда Ханси Флика является действующим победителем главного еврокубка, а в текущем розыгрыше турнира сражается с ПСЖ в 1/4 финала.

Не пропустите: "Бавария" хочет продлить контракт с Горетцкой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" добыл волевую победу над "Астон Виллой"

"Ливерпуль" добыл волевую победу над "Астон Виллой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов