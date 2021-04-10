"Бавария" - первая команда, гарантировавшая себе участие в следующей Лиге Чемпионов

Фото твиттер "Баварии"

Мюнхенская "Бавария" обеспечила себе место в групповом этапе Лиги Чемпионов 2021/22.

Сегодня "ротен" сыграли вничью с "Унионом" (1:1), таким образом набрав 65 очков в 28 турах Бундеслиги.

"Бавария" уже точно не опустится ниже четвёртого места в чемпионате Германии, что гарантирует ей путёвку в ЛЧ на следующий сезон.

Напомним, что команда Ханси Флика является действующим победителем главного еврокубка, а в текущем розыгрыше турнира сражается с ПСЖ в 1/4 финала.

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