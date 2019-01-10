"Бавария" планирует перехватить трансферную цель "Барселоны"

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"Бавария" планирует перехватить трансферную цель "Барселоны"

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо может покинуть клуб. Об этом сообщает Bulinews.

Французский клуб планирует продать футболиста в этом месяце, чтобы ему не удалось летом бесплатно перейти в "Барселону".

Помимо каталонского клуба, в игроке заинтересована "Бавария", которая уже встречалась с ПСЖ по поводу Рабьо.

Мюнхенцы хотят приобрести игрока в январе, заплатив компенсацию.

Ранее сообщалось, что Рабьо уже договорился с "Барселоной" о переходе летом, однако его мать и по совместительству агент хочет увеличить подписной бонус с 10 до 15 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 14 матчах.

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