"Бавария" планирует перехватить трансферную цель "Барселоны"
Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо может покинуть клуб. Об этом сообщает Bulinews.
Французский клуб планирует продать футболиста в этом месяце, чтобы ему не удалось летом бесплатно перейти в "Барселону".
Помимо каталонского клуба, в игроке заинтересована "Бавария", которая уже встречалась с ПСЖ по поводу Рабьо.
Мюнхенцы хотят приобрести игрока в январе, заплатив компенсацию.
Ранее сообщалось, что Рабьо уже договорился с "Барселоной" о переходе летом, однако его мать и по совместительству агент хочет увеличить подписной бонус с 10 до 15 миллионов евро.
В текущем сезоне хавбек забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 14 матчах.
А еще: Тухель недоволен судейством в матче с "Генгамом" | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Месси пропустит матч Кубка Испании с "Леванте"
-
"Монако" интересуется худшим игроком Серии А 2018 года
-
Португальский клуб требует огромную сумму от "Атлетико"
-
Молодой российский футболист отметился потрясающим по красоте голом
-
"Рубин" объявил о расставании с игроком сборной России
-
Вальверде рассказал, кто из игроков "Барселоны" заменит Мунира в атаке
-
Ветеран "Спартака" высказался о скандальном разводе Глушакова
-
ПСЖ нацелился на молодого таланта "Аякса"
-
Ролан Гусев возглавил академию ЦСКА
-
Аршавин ярко высказался о "Спартаке"
-
Эмери сделал заявление о трансферах "Арсенала"
-
Сборная России не будет менять форму в 2019 году
-
Иордания обыграла Сирию и вышла в плей-офф Кубка Азии
-
От Мобёжа до Мюнхена: сможет ли Бенжамен Павар заиграть в составе "Баварии"?
-
Агент Вагнер Лава заявил, что игрок покинет "Бешикташ"
-
Навас высказался о своих результатах в "Реале"
-
Мауро Икарди рассказал, что думает о своем агенте
-
Буффон снялся в шикарной фотосессии для Vanity Fair
-
"Зенит" интересуется игроком "Арсенала"
-
Ивелин Попов может продолжить карьеру в ОАЭ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|17
|42
|2
|Бавария Мюнхен
|17
|36
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|33
|4
|РБ Лейпциг
|17
|31
|5
|Вольфсбург
|17
|28
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|27
|7
|Хоффенхайм
|17
|25
|8
|Герта
|17
|24
|9
|Байер Леверкузен
|17
|24
|10
|Вердер Бремен
|17
|22
|11
|Фрайбург
|17
|21
|12
|Майнц 05
|17
|21
|13
|Шальке
|17
|18
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|18
|15
|Аугсбург
|17
|15
|16
|Штутгарт
|17
|14
|17
|Ганновер 96
|17
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|17
|11