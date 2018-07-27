"Бавария" планирует побороться за Мартиаля

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль может продолжить карьеру в "Баварии".

Как сообщает The Sun, в мюнхенском клубе считают, что Мартиаль сможет на много лет заменить уже возрастных Франка Рибери и Арьена Роббена.

Напомним, что "МЮ" оценивает Мартиаля в 80 миллионов евро.

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