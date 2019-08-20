"Бавария" планирует вернуться к варианту с нападающим "Манчестер Сити" Сане

"Бавария" намерена снова вернуться к покупке форварда "Манчестер Сити" Лероя Сане. Об этом сообщает Sport Bild.

По данным источника, немецкий клуб хочет зимой снова начать переговоры о переходе 23-летнего нападающего. Ранее стало известно, что "Бавария" отказалась от покупки футболиста из-за его тяжелой травмы. У Сане разрыв крестообразных связок колена.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 47 матчах, отметившись 16 голами и 18 ассистами.

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