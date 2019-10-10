"Бавария" планирует выкупить Перишича у "Интера"

"Бавария" намерена выкупить трансфер хавбека Ивана Перишича. Об этом сообщает Kicker.

По данным источника, председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сказал, что доволен результатами 30-летнего хорвата.

Перишич перешел в "Баварию" из "Интера" летом 2019 года на правах аренды. Трансферная стоимость игрока - 25 миллионов евро. В этом сезоне футболист провел 6 матчей, забив 2 гола и сделав 2 ассиста.

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