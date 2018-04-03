"Бавария" побеждает в Севилье и делает весомую заявку на выход в полуфинал

"Севилья" и "Бавария" первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА проводили на "Рамон Санчес Писхуан". Несмотря на то, что статус хозяев поля имели нервионцы, фаворитом поединка считался чемпион Германии. Во всяком случае, именно мюнхенцам букмекеры отдавали преимущество накануне матча, видимо забыв, что в предыдущем раунде турнира подопечные Винченцо Монтеллы сумели посрамить скептиков.

Команды весьма осторожно начали встречу, а севильцы еще и предпочли отдать инициативу гостям. Баварцы вроде и согласны были с таким развитием событий, но как обострить игру – явно не понимали. А вот градус накала в единоборствах был виден невооруженным взглядом. Уже на 13-й минуте игроки обеих команд впервые потолкались друг с другом. Орсато с пониманием отнесся к эпизоду, наказав Рибери "горчичником" сугубо за игровой фол.

Игра проходила без моментов, но первый же более-менее серьезный выпад нервионцев обязан был заканчиваться голом. Блестящей разыгранную комбинацию начал Хоакин Корреа, отдав пас на фланг на Эскудеро, тот вырезал передачу в штрафную на Бен-Йеддера, который пяткой оставил снаряд Сарабии, а Пабло с десяти метров буквально расстреливал Ульрайха, но умудрился не попасть в створ семиметровых ворот.

Однако "Севилья" не унималась. После промаха Сарабии уже хозяева поля вели игру. В конце концов, нервионцы использовали ошибку чемпиона Германии и открыли счет. Эскудеро с левого края выдал подачу на дальнюю штангу, а там Сарабия в прыжке переиграл Берната, оставив того не у дел, после чего спокойно пробил мимо Ульрайха в дальний угол – 1:0.

Однако преимущество нервионцев продержалось около пяти минут. Редкий и на первый взгляд не опасный выпад "Баварии" завершился взятием ворот Сории. Едва вышедший на замену Хамес разогнал атаку по центру, отпасовал сферу налево на Рибери, а тот, по всей видимости, простреливал во вратарскую, но пытавшийся прервать передачу Хесус Навас неумышленно срезал мяч в собственные ворота. Сория попытался вытащить снаряд из ближнего угла, но перевел мяч в штангу, от которой сфера вкатилась за линию – 1:1.

В итоге на перерыв команды ушли при ничейном счете, чему мюнхенцы должны были быть довольны.

Хороший шанс выйти вперед был у севильцев сразу после перерыва. С левого фланга Хоакин Корреа выдал шикарный прострел в штрафную на Франко Васкеса, а тот уже бил по пустым воротам, но в последний момент в подкате ему помешал Хави Мартинес.

После этого команды перешли на позиционную игру, в которой игроки "Севильи" в прямом смысле слова растворились на поле. Гости заиграли увереннее и в середине тайма обязаны были выходить вперед. С правого фланга последовал идеальный прострел на дальнюю штангу, а оттуда Мартинес пробил по воротам с отскоком от земли, но Сория спас свою команду.

Ненадолго. Через две минуты "Бавария" добилась своего. С левого фланга Рибери выдал подачу на дальнюю штангу, а оттуда Алькантара в прыжке "рыбкой" пробил в ближний угол, попав в ногу Эскудеро, после чего снаряд залетел прямо под перекладину – 1:2.

Казалось, теперь наступает лучший момент для того, чтобы тренерскому штабу "Севильи" освежить состав. Но Монтелла не спешил. Не спешил до 78-й минуты, когда не только у отдельных игроков, но и у всей команды закончились силы. Лишь на 81-й минуте нервионцы создали единственный голевой момент. Едва вышедший на поле Сандро Рамирес отважился на удар из-за штрафной и Ульрайх не без труда перевел сферу на угловой. Розыгрыш корнера привел в небольшую панику игроков "Баварии", мяч некоторое время метался по штрафной, но конечный удар Н’Зонзи был мимо цели.

В итоге гости на классе довели матч до победы и теперь в ответной встрече на родной "Альянц Арене" имеют отличные шансы закрепить успех, а вместе с ним добыть путевку в полуфинал.

"Севилья" – "Бавария" – 1:2

Голы: Сарабия, 32 – 1:0. Х.Навас, 37 – 1:1. Алькантара, 68 – 1:2.

"Севилья": Сория, Х.Навас, Кьер, Лангле, Эскудеро, Н’Зонзи, Писарро, Ф.Васкес, Сарабия, Х.Корреа (Рамирес, 78), Бен-Йеддер (Муриэль, 80).

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Бернат (Рафинья, 46), Мартинес, Видаль (Хамес, 36), Алькантара, Мюллер, Рибери (Роббен, 79), Левандовски.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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