"Бавария" побила клубный рекорд по забитым голам за 20 туров Бундеслиги

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"Бавария" побила клубный рекорд по забитым голам за 20 туров Бундеслиги

"Бавария" добыла гостевую победу над "Майнцом" (3:1) в 20-м туре Бундеслиги.

Как сообщает Opta Sports, мюнхенский клуб забил 56-й, 57-й и 58-й голы в текущем розыгрыше чемпионата.

Таким образом, "Бавария" установила клубный рекорд по забитым голам за 20 туров чемпионата.

На данный момент "Бавария" лидирует в Бундеслиге, опережая "РБ Лейпциг", у которого игра в запасе, на два очка.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 20 42
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 19 40
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 20 39
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 19 38
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 20 34
6 Шальке Шальке 20 34
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 20 33
8 Фрайбург Фрайбург 19 29
9 Аугсбург Аугсбург 20 26
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 20 25
11 Вольфсбург Вольфсбург 19 24
12 Унион Берлин Унион Берлин 20 23
13 Герта Герта 20 23
14 Кельн Кельн 19 20
15 Майнц 05 Майнц 05 20 18
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 20 17
17 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 20 16
18 Падерборн Падерборн 19 15
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