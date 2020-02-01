"Бавария" побила клубный рекорд по забитым голам за 20 туров Бундеслиги
"Бавария" добыла гостевую победу над "Майнцом" (3:1) в 20-м туре Бундеслиги.
Как сообщает Opta Sports, мюнхенский клуб забил 56-й, 57-й и 58-й голы в текущем розыгрыше чемпионата.
Таким образом, "Бавария" установила клубный рекорд по забитым голам за 20 туров чемпионата.
На данный момент "Бавария" лидирует в Бундеслиге, опережая "РБ Лейпциг", у которого игра в запасе, на два очка.
Читайте также: "Бавария" и "Боруссия" добыли уверенные победы в 20-м туре Бундеслиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Гинер рассказал, в какую сумму был оценен ЦСКА
-
"Парма" вырвала ничью у "Кальяри"
-
Холанд стал рекордсменом Бундеслиги
-
ПСЖ разгромил "Монпелье" в матче Лиги 1
-
"Зенит" опубликовал видеообзор матча с "Дюделанжем"
-
Товарищеские матчи: "Динамо" обыграло "Слован", ЦСКА и "Сочи" завешили свои матчи вничью
-
Ригони досрочно вернулся в "Зенит"
-
Стало известно, почему Сёмин заблокировал переход Алексея Миранчука в "Милан"
-
"Бавария" определилась с бюджетом на летнее трансферное окно
-
"Спартак" обыграл "Ростов" в матче Кубка "Париматч" Премьер
-
1
"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон" и другие результаты 25-го тура АПЛ
-
1
Гол Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетико"
-
"Бавария" побила клубный рекорд по забитым голам за 20 туров Бундеслиги
-
"Краснодар" нацелился на хавбека сборной Мексики
-
"Бавария" и "Боруссия" добыли уверенные победы в 20-м туре Бундеслиги
-
"Болонья" переиграла "Брешию" в матче Серии А
-
Семак рассказал о своей позиции касательно ситуации с Кокориным
-
Санчо установил рекорд Бундеслиги
-
1
Гинер высказался о трансферной политике ЦСКА
-
"Лацио" летом попытается подписать Жиру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|2
|РБ Лейпциг
|19
|40
|3
|Боруссия Дортмунд
|20
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|38
|5
|Байер Леверкузен
|20
|34
|6
|Шальке
|20
|34
|7
|Хоффенхайм
|20
|33
|8
|Фрайбург
|19
|29
|9
|Аугсбург
|20
|26
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|25
|11
|Вольфсбург
|19
|24
|12
|Унион Берлин
|20
|23
|13
|Герта
|20
|23
|14
|Кельн
|19
|20
|15
|Майнц 05
|20
|18
|16
|Вердер Бремен
|20
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|16
|18
|Падерборн
|19
|15