"Бавария" побила клубный рекорд по забитым голам за 20 туров Бундеслиги

"Бавария" добыла гостевую победу над "Майнцом" (3:1) в 20-м туре Бундеслиги.

Как сообщает Opta Sports, мюнхенский клуб забил 56-й, 57-й и 58-й голы в текущем розыгрыше чемпионата.

Таким образом, "Бавария" установила клубный рекорд по забитым голам за 20 туров чемпионата.

На данный момент "Бавария" лидирует в Бундеслиге, опережая "РБ Лейпциг", у которого игра в запасе, на два очка.

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