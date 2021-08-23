"Бавария" побила рекорд "Реала" по голевой серии в топ-5 лигах Европы

Фото твиттер "Баварии"

"Бавария" стала новым рекордсменом топ-5 европейских лиг по числу матчей подряд с забитыми голами.

Результативная серия мюнхенцев - 74 игры. Она длится с 9 февраля 2020 года.

Предыдущий рекорд принадлежал мадридскому "Реалу" - 73 поединка кряду с голами во всех турнирах.

Примечательно, что "Бавария" отличилась 214 раз в 74 матчах, а "Реал" - 200 раз в 73 встречах.

Не пропустите: "Бавария" с трудом обыграла "Кельн". | http://soccernews.ru