"Бавария" побила рекорд "Реала" по голевой серии в топ-5 лигах Европы

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"Бавария" побила рекорд "Реала" по голевой серии в топ-5 лигах Европы

Фото твиттер "Баварии"

"Бавария" стала новым рекордсменом топ-5 европейских лиг по числу матчей подряд с забитыми голами.

Результативная серия мюнхенцев - 74 игры. Она длится с 9 февраля 2020 года.

Предыдущий рекорд принадлежал мадридскому "Реалу" - 73 поединка кряду с голами во всех турнирах.

Примечательно, что "Бавария" отличилась 214 раз в 74 матчах, а "Реал" - 200 раз в 73 встречах.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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