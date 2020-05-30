"Бавария" побила свой рекорд результативности в Бундеслиге

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"Бавария" побила свой рекорд результативности в Бундеслиге

"Бавария" отгрузила пять мячей в ворота "Фортуны" в 29-м туре Бундеслиги.

Как сообщает Gracenote Sports, за 29 туров мюнхенский клуб забил 86 голов, тем самым установив новый рекорд Бундеслиги.

Отметим, что прошлый рекорд также принадлежал "Баварии". В сезоне 1973/74 клуб за 29 туров забил 84 гола.

За 5 туров до конца "Бавария" лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

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"Бавария" разгромила "Фортуну" в матче Бундеслиги

"Бавария" разгромила "Фортуну" в матче Бундеслиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 29 67
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 28 57
3 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 29 56
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 28 55
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 28 53
6 Вольфсбург Вольфсбург 29 42
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 29 42
8 Фрайбург Фрайбург 29 38
9 Герта Герта 29 38
10 Шальке Шальке 29 37
11 Кельн Кельн 28 34
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 28 32
13 Унион Берлин Унион Берлин 28 31
14 Аугсбург Аугсбург 29 31
15 Майнц 05 Майнц 05 29 28
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 29 27
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 28 25
18 Падерборн Падерборн 28 19
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