"Бавария" побила свой рекорд результативности в Бундеслиге

"Бавария" отгрузила пять мячей в ворота "Фортуны" в 29-м туре Бундеслиги.

Как сообщает Gracenote Sports, за 29 туров мюнхенский клуб забил 86 голов, тем самым установив новый рекорд Бундеслиги.

Отметим, что прошлый рекорд также принадлежал "Баварии". В сезоне 1973/74 клуб за 29 туров забил 84 гола.

За 5 туров до конца "Бавария" лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

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