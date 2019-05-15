"Бавария" поборется с "Барселоной" за Гризманна

В нападающем "Атлетико" Антуане Гризманне заинтересована "Бавария", передает Cadena Cope.

Напомним, накануне футболист заявил, что по окончании сезона покинет "Атлетико".

По данным издания, представители мюнхенского клуба контактировали с агентом француза. "Бавария" готова платить Гризманну 20 миллионов евро в год. В трансфере игрока также заинтересованы ПСЖ и "Барселона".

Сумма отступных за форварда - 120 миллионов евро.

В текущем сезоне Гризманн участвовал в 47 матчах в Примере, в которых забил 21 гол и сделал 10 ассистов.

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