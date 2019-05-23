"Бавария" поборется с "Манчестер Сити" за хавбека "Атлетико"
"Бавария" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Атлетико" Родри Эрнандесу, сообщает AS.
По сведениям издания, мюнхенский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте испанца составляет 70 миллионов евро. Также на игрока претендует "Манчестер Сити".
В нынешнем сезоне 22-летний Родри провел за "Атлетико" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действителен до лета 2023 года.
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|38
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|3
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|38
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|4
|Тоттенхэм
|38
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|Арсенал Лондон
|38
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|Манчестер Юнайтед
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|Вест Хэм Юнайтед
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