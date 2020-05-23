"Бавария" поборется с "МЮ" за Джейдона Санчо

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"Бавария" поборется с "МЮ" за Джейдона Санчо

"Бавария" интересуется хавбеком "Боруссии" Джейдоном Санчо. Об этом сообщает ESPN.

Напомним, главным претендентом на 20-летнего игрока является "Манчестер Юнайтед".
Однако "Бавария" готова сделать предложение о переходе Санчо, если этим летом не приобретет нападающего "Сити" Лероя Сане.

Мюнхенский клуб уже сделал запросы по Санчо до того, как сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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