"Бавария" поддержит ЛГБТ-движение

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"Бавария" поддержит ЛГБТ-движение

"Бавария" поучаствует в акции поддержки сексуальных меньшинств, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня, 11 июля, домашний стадион мюнхенцев "Альянц Арена" окрасится в цвета ЛГБТ-движения. Это будет посвящено празднику Christopher Street Day.

Напомним, что "Бавария" уже выиграла Бундеслигу и Кубок Германии. В ЛЧ "ротен", если пройдут "Челси", встретятся с победителем пары "Барселона" - "Наполи".

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