"Бавария" поддержит ЛГБТ-движение
"Бавария" поучаствует в акции поддержки сексуальных меньшинств, сообщает официальный сайт клуба.
Сегодня, 11 июля, домашний стадион мюнхенцев "Альянц Арена" окрасится в цвета ЛГБТ-движения. Это будет посвящено празднику Christopher Street Day.
ℹ️ #FCBayern unterstützt Christopher Street Day - #AllianzArena in Regenbogenfarben.— FC Bayern München (@FCBayern) July 11, 2020
https://t.co/Vcta0ZaZml#MiaSanMia #CSD
Напомним, что "Бавария" уже выиграла Бундеслигу и Кубок Германии. В ЛЧ "ротен", если пройдут "Челси", встретятся с победителем пары "Барселона" - "Наполи".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20