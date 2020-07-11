"Бавария" поддержит ЛГБТ-движение

"Бавария" поучаствует в акции поддержки сексуальных меньшинств, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня, 11 июля, домашний стадион мюнхенцев "Альянц Арена" окрасится в цвета ЛГБТ-движения. Это будет посвящено празднику Christopher Street Day.

Напомним, что "Бавария" уже выиграла Бундеслигу и Кубок Германии. В ЛЧ "ротен", если пройдут "Челси", встретятся с победителем пары "Барселона" - "Наполи".

Не пропустите: "Бавария" нацелилась на французского таланта. | http://soccernews.ru