"Бавария" поддерживает идею закрытия летнего трансферного окна 31 июля

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поддержал идею закрытия летнего трансферного окна до начала сезона, а именно 31 июля.

"Нужно прийти к единому решению по всей Европе, независимо от начала сезона в отдельных лигах. Коллективное закрытие трансферного окна 31 июля вернёт футболу рациональность. Это было бы полезно, потому что клубы, менеджеры и болельщики знали бы, в каком составе их команда проведёт первый матч нового сезона" - цитирует Румменигге FourFourTwo.

Напомним, что ранее АПЛ решила закрывать трансферное окно до начала чемпионата. Нововведения вступят в силу с 2018 года.

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