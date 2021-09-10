"Бавария" подписала 16-летнего таланта из Хорватии

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"Бавария" подписала 16-летнего таланта из Хорватии

Фото твиттер "Баварии"

Полузащитник "Славен Белупо" Ловро Звонарек продолжит карьеру в мюнхенской "Баварии".

Немецкий клуб объявил о заключении долгосрочного контракта с 16-летним футболистом. Сумма трансфера - 1,8 миллиона евро.

Остаток нынешнего сезона перспективный хорват проведёт в "Славен Белупо", а летом 2022 года присоединится к новой команде.

Звонарек сыграл 7 матчей на взрослом уровне и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 300 тысяч евро.

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