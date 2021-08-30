"Бавария" подписала хавбека сборной Австрии

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"Бавария" подписала хавбека сборной Австрии

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Австрийский полузащитник "РБ Лейпциг" Марсель Забитцер перешел в "Баварию", сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

Сумма трансфера составил 16 миллионов евро. Футболист подписал с мюнхенцами контракт до лета 2025 года. Забитцер будет выступать за "Баварию" под 18-м номером.

27-летний Забитцер выступал за "РБ Лейпциг" с 2014 года, провел за клуб 229 матчей, забил 52 гола и отдал 42 результативные передачи. Ранее играл за "Адмиру Ваккер", "Рапид" и "Ред Булл Зальцбург". За сборную Австрии сыграл 54 матча и забил 8 мячей. Чемпион Австрии, обладатель Кубка Австрии.

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