"Бавария" подписала хавбека сборной Австрии
Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен
Австрийский полузащитник "РБ Лейпциг" Марсель Забитцер перешел в "Баварию", сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Сумма трансфера составил 16 миллионов евро. Футболист подписал с мюнхенцами контракт до лета 2025 года. Забитцер будет выступать за "Баварию" под 18-м номером.
27-летний Забитцер выступал за "РБ Лейпциг" с 2014 года, провел за клуб 229 матчей, забил 52 гола и отдал 42 результативные передачи. Ранее играл за "Адмиру Ваккер", "Рапид" и "Ред Булл Зальцбург". За сборную Австрии сыграл 54 матча и забил 8 мячей. Чемпион Австрии, обладатель Кубка Австрии.
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|Команда
|М
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|32
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
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|Вольфсбург
|32
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|Хоффенхайм
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Шальке
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|Унион Берлин
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|Майнц 05
|32
|34
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|29
|17
|Вердер Бремен
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