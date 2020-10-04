"Бавария" подписала испанского хавбека

Полузащитник "Эспаньола" Марк Рока перешел в мюнхенскую "Баварию", сообщает официальный сайт немецкого клуба.

"Бавария" заплатила за футболиста девять миллионов евро. Хавбек подписал с мюнхенцами контракт до лета 2025 года.

23-летний Рока является воспитанником "Эспаньола". За каталонский клуб он выступал с 2016 года, провел 121 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Сыграл семь матчей за молодежную сборную Испании и забил два мяча. Победитель молодежного чемпионата Европы.

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