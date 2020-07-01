"Бавария" подписала контракт с 18-летним защитником ПСЖ

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"Бавария" подписала контракт с 18-летним защитником ПСЖ

"Бавария" сообщила о заключении контракта с центральным защитником Танги Ньянзу Куасси.

18-летний футболист не согласился продлевать контракт с ПСЖ и перешел в немецкий клуб, заключив контракт на четыре года. Куссаи также выступает за юношескую сборную Франции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#FCBayern sign Tanguy Nianzou Kouassi. #ServusTanguy

Публикация от #MEI8TER ⚪ (@fcbayern)

За основной состав парижан футболист провел 13 матчей и забил 3 мяча.

А еще: "Бавария" продлила аренду трех футболистов| http://soccernews.ru

 
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