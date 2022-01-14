"Бавария" подписала корейского таланта

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"Бавария" подписала корейского таланта

Фото твиттер "Баварии"

Полузащитник "Поханг Стилерз" Хвин Ю Ли перешёл в "Баварию", сообщает официальный сайт клуба.

18-летний футболист присоединился к мюнхенской команде на правах годичной аренды. У "ротен" есть опция выкупа корейского таланта.

Хвин Ю Ли пока будет выступать за молодёжку "Баварии".

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