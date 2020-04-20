"Бавария" подписала новый контракт с Дэвисом до 2025 года

"Бавария" продлила контракт с 19-летним защитником Альфонсо Дэвисом. Новое соглашение игрока рассчитано до лета 2025 года.

Футболист перешел в немецкий клуб из "Ванкувер Уайткэпс" в 2018 году. За это время Дэвис провел 35 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.

Напомним, в феврале 2020 года футболист стал лучшим игроком "Баварии".

"Я счастлив! "Бавария" - один из лучших клубов в мире, я мечтал играть здесь. Хочу выиграть с клубом так много титулов, как возможно. Победный дух - в ДНК "Баварии", - сказал Лэвис.

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