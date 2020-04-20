"Бавария" подписала новый контракт с Дэвисом до 2025 года
"Бавария" продлила контракт с 19-летним защитником Альфонсо Дэвисом. Новое соглашение игрока рассчитано до лета 2025 года.
Футболист перешел в немецкий клуб из "Ванкувер Уайткэпс" в 2018 году. За это время Дэвис провел 35 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.
Напомним, в феврале 2020 года футболист стал лучшим игроком "Баварии".
#Davies2025 ✌✌ pic.twitter.com/2tFcFNnr4z— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 20, 2020
"Я счастлив! "Бавария" - один из лучших клубов в мире, я мечтал играть здесь. Хочу выиграть с клубом так много титулов, как возможно. Победный дух - в ДНК "Баварии", - сказал Лэвис.
А еще: "Бавария" и "Манчестер Сити" имеют разное видение стоимости Сане| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|25
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|25
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|3
|РБ Лейпциг
|25
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|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
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|6
|Шальке
|25
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|7
|Вольфсбург
|25
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|8
|Фрайбург
|25
|36
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|Хоффенхайм
|25
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|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
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|13
|Герта
|25
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|14
|Аугсбург
|25
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|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16