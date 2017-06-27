"Бавария" подпишет Горетцку через год на правах свободного агента

Теги шалькебавария мюнхенлеон горетцка

"Бавария" подпишет Горетцку через год на правах свободного агентаПолузащитник "Шальке" Леон Горетцка в следующем году станет игроком "Баварии".

Как сообщает источник, мюнхенцы планируют подписать 22-летнего игрока сборной Германии 1 июля 2018 года, когда он получит статус свободного агента. 

Несмотря на это, "Бавария" все же заплатит "Шальке" небольшую компенсацию за подготовку Горетцки, так как 23 года тому исполнится по ходу следующего сезона.

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