"Бавария" подпишет молодого таланта "Гамбурга"

Теги бавария мюнхенгамбург

"Бавария" подпишет молодого таланта "Гамбурга"Нападающий "Гамбурга" Фите Арп перейдет в "Баварию" ближайшим летом.

По данным СМИ, 18-летний игрок молодежной сборной Германии имеет договоренность с мюнхенским клубом. 

В этом сезоне Арп провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал голевую передачу.

Читайте: Маттеус советует "Баварии" продать Тьяго Алькантару | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов