"Бавария" подпишет молодого таланта "Гамбурга"

Нападающий "Гамбурга" Фите Арп перейдет в "Баварию" ближайшим летом.

По данным СМИ, 18-летний игрок молодежной сборной Германии имеет договоренность с мюнхенским клубом.

В этом сезоне Арп провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал голевую передачу.

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