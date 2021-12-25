"Бавария" подпишет звезду "Лидса" за 50 миллионов евро

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"Бавария" подпишет звезду "Лидса" за 50 миллионов евроФото: инстаграм Рафиньи/Автор неизвестен

Бразильский вингер "Лидс Юнайтед" Рафинья сменит клубную прописку уже в зимнее трансферное окно, сообщает TNT Sports.

По информации источника, футболиста подпишет мюнхенская "Бавария". Отмечается, что сумма трансфера составит 50 миллионов евро.

Сообщается, что клуб "Аваи", воспитанником которого является Рафинья, получит полтора миллиона евро.

В нынешнем сезоне сезоне бразилец сыграл 16 матчей в АПЛ, в которых забил 8 мячей.

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