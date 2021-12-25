"Бавария" подпишет звезду "Лидса" за 50 миллионов евро
Фото: инстаграм Рафиньи/Автор неизвестен
Бразильский вингер "Лидс Юнайтед" Рафинья сменит клубную прописку уже в зимнее трансферное окно, сообщает TNT Sports.
По информации источника, футболиста подпишет мюнхенская "Бавария". Отмечается, что сумма трансфера составит 50 миллионов евро.
Сообщается, что клуб "Аваи", воспитанником которого является Рафинья, получит полтора миллиона евро.
В нынешнем сезоне сезоне бразилец сыграл 16 матчей в АПЛ, в которых забил 8 мячей.
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|Команда
|М
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|27
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|27
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|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18