"Бавария" подтвердила коронавирус у Павара

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"Бавария" подтвердила коронавирус у Павара

"Бавария" на своём официальном сайте объявила о выявлении коронавируса у защитника Бенжамена Павара.

Клуб сообщил, что футболист находится на карантине в своём доме и чувствует себя хорошо.

Ранее стало известно, что француз, вероятно, заразился от Томаса Мюллера, который заболел неделей ранее.

В текущем сезоне Павар сыграл за "Баварию" 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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