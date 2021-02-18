"Бавария" подтвердила коронавирус у Павара
"Бавария" на своём официальном сайте объявила о выявлении коронавируса у защитника Бенжамена Павара.
Клуб сообщил, что футболист находится на карантине в своём доме и чувствует себя хорошо.
Ранее стало известно, что француз, вероятно, заразился от Томаса Мюллера, который заболел неделей ранее.
В текущем сезоне Павар сыграл за "Баварию" 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Алаба подтвердил, что уходит из "Баварии" в конце сезона. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Тоттенхэм" определился со стоимостью Кейна
-
Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА
-
Агрессивный прессинг, связь с Клоппом, развитие молодежи: почему Марко Розе - идеальный тренер для "Боруссии" Дортмунд?
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 39-м месте, Бельгия сохранила лидерство
-
"Тамбов" решил сняться с Кубка России
Лента новостей
-
Тренер "Тамбова" отреагировал на информацию о снятии команды с РПЛ и Кубка России
-
Марио Фернандес прокомментировал продление контракта с ЦСКА
-
Губерниев назвал лучшего российского вратаря
-
Холанд находится в шаге от рекорда Мбаппе в ЛЧ
-
Жена Карпина опубликовала фотосессию в пиджаке на голое тело
-
"Тоттенхэм" определился со стоимостью Кейна
-
Форвард "Порту" забил "Ювентусу" самый быстрый гол в плей-офф ЛЧ за последние 8 лет
-
"Бавария" подтвердила коронавирус у Павара
-
Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА
-
Агрессивный прессинг, связь с Клоппом, развитие молодежи: почему Марко Розе - идеальный тренер для "Боруссии" Дортмунд?
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 39-м месте, Бельгия сохранила лидерство
-
"Тамбов" решил сняться с Кубка России
-
Впервые при Симеоне "Атлетико" пропустил в шести матчах Примеры подряд
-
Лопетеги высказался о поражении "Севильи" от "Боруссии"
-
Впервые с 2006 года команда Анчелотти проиграла три домашних матча подряд в чемпионате
-
Пирло подвёл итоги проигранного матча с "Порту"
-
"Барселона" хочет, чтобы Хави возглавил команду летом
-
Мусаев эмоционально прокомментировал травму Рамиреса
-
Каррера дебютировал с победы на посту тренера "Бари"
-
Холанд побил рекорд Макая в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20