"Бавария" подтвердила летний переход Упамекано

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич объявил о достижении договорённости с центральным защитником "РБ Лейпциг" Дайотом Упамекано.

Напомним, что летом в контракте француза появится опция о выкупе за 42,5 миллиона евро.

"Подтверждаю, что Упамекано согласился перейти в наш клуб. Мы этому очень рады. Переговоры длились несколько месяцев", - цитирует Салихамиджича Bild.

Упамекано выступает за "РБ Лейпциг" с января 2017 года, сыграл 139 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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