"Бавария" показала 35 лучших сэйвов Нойера в честь его 35-летия

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Сегодня, 27 марта, голкипер "Баварии" Мануэль Нойер празднует свое 35-летие.

В честь юбилея своего вратаря "Бавария" показала 35 его лучших сэйвов.

Нойер выступает за мюнхенский клуб с 2009 года. В составе клуба он завоевал 24 трофея, в том числе две Лиги Чемпионов.

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