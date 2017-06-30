"Бавария" показала гостевую форму на следующий сезон

Теги бавария мюнхен

"Бавария" показала гостевую форму на следующий сезон

"Бавария" провела презентацию гостевой формы на сезон-2017/18, сообщает официальный сайт клуба.

 

Новый комплект экипировки разработан компанией adidas. На футболке появились красные поперечные полосы, которые являются связью с формой сезона-1998/99.

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