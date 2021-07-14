"Бавария" показала первые тренировки команды под руководством Нагельсманна

Фото: твиттер "Баварии"

Новый наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн приступил к своим обязанностям.

В связи с этим пресс-служба мюнхенского клуба показала видео первых тренировок под руководством 33-летнего специалиста.

Отметим, что новый сезон Бундеслиги стартует 13 августа.

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