"Бавария" показала процесс восстановления Левандовски

Теги роберт левандовскитравмыбавария мюнхен

"Бавария" показала процесс восстановления ЛевандовскиФото: Твиттер @lewy_official
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски продолжает цикл восстановления после полученной травмы.

Напомним, поляк получил повреждение колена в матче за сборную Польши в конце марта и выбыл примерно на месяц.

Сегодня поляк возобновил беговые тренировки. Но в завтрашнем ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов против ПСЖ он точно не сможет помочь своей команде.

В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 25 матчей в Бундеслиге. На его счету 35 забитых мячей и 6 голевых передач.

Читать также: Левандовски пропустит ответный матч с ПСЖ | http://soccernews.ru
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