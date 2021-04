"Бавария" показала процесс восстановления Левандовски

Фото: Твиттер @lewy_official

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски продолжает цикл восстановления после полученной травмы.

Напомним, поляк получил повреждение колена в матче за сборную Польши в конце марта и выбыл примерно на месяц.

Сегодня поляк возобновил беговые тренировки. Но в завтрашнем ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов против ПСЖ он точно не сможет помочь своей команде.

