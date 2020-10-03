"Бавария" покупает полузащитника "Эспаньола"

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"Бавария" покупает полузащитника "Эспаньола"

Хавбек "Эспаньола" Марк Рока продолжит карьеру в мюнхенской "Баварии", утверждает Sport.es.

По информации источника, испанцу осталось пройти медобследование, после чего он станет игроком "ротен".

"Бавария" заплатит за полузащитника 15 миллионов евро + бонусы, контракт будет подписан по схеме "4+1".

Рока является воспитанником "Эспаньола", за основную команду "попугаев" сыграл 121 матч, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

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