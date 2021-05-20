"Бавария" полностью платила зарплату Дугласу Косте во время аренды

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"Бавария" полностью платила зарплату Дугласу Косте во время аренды Фото: инстаграм Дугласа Косты/Автор неизвестен

Вингер "Ювентуса" Дуглас Коста уйдет из "Баварии" по окончании аренды.

По сведениям Bild, зарплату бразильцу во время аренды полностью платил мюнхенский клуб. Игрок получал около 11 миллионов евро в год.

Дуглас Коста провел в составе "Баварии" 20 игр, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

Коста выступает за "Ювентус" с 2017 года. В туринский клуб он перешел именно из "Баварии".

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