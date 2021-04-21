"Бавария" получила предложение бесплатно подписать Дракслера

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"Бавария" получила предложение бесплатно подписать Дракслера

Фото: инстаграм Юлиана Дракслера

Представители немецкого полузащитника "Пари Сен-Жермен" Юлиана Дракслера предложили футболиста "Баварии", сообщает Footmercato.

По сведениям источника, хавбек отказался продлевать контракт с ПСЖ, так как его не устроили финансовые условия. Некоторые из игроков "Баварии" положительно отнеслись к возможному переходу Дракслера.

В нынешнем сезоне 27-летний Дракслер провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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