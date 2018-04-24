"Бавария" понесла еще одну серьезную потерю перед матчем с "Реалом"

Теги бавария мюнхенреал мадриддавид алаба

"Бавария" понесла еще одну серьезную потерю перед матчем с "Реалом"Мюнхенская "Бавария" понесла еще одну серьезную потерю перед первым полуфинальным матчем Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Так, по сведениям Marca, сегодняшнюю тренировку чемпионов Германии пропустил защитник Давид Алаба. Из-за дискомфорта в четырехглавой мышце бедра 25-летний бек работал в зале вместе с физиотерапевтами команды. Его участие в завтрашней игре находится под вопросом.

Также в лазарете "Баварии" находятся голкипер Мануэль Нойер, полузащитник Артуро Видаль и вингер Кингсли Коман.

Напомним, "Бавария" намерена заблокировать возможный уход Левандовски. | soccernews.ru

комментарии
болельщик футбола

Так было сперва ПСЖ и его игроками,потом было с Ювентусом и его игроками,теперь с баварией и и ее игроками происходит,почему то с игроками Реала ничего не происходит,какие то выходцы из спецслужб помогают Реалу и козлу Роналду,стреляют по игрокам соперников спецсредствами,производят без контактные уколы на расстоянии,обычно эти суки применяют эти средства против предпринимателей,а теперь начали применять всем подряд, и против соперников Реала также применяют,Баварии посоветовал бы так же обратиться к своим спецслужбам за помощью,выбейте перед матчем Каземиро м Варана и самого Роналду.Ладно один раз с ПСЖ случайность, ладно второй раз с Ювентусом,Юве не повезло,но теперь такое происходить с Баварией такое же,а третий раз это уже называется закономерность,кто то за уши последние годы тянут Реал И Роналду к победе ЛЧ. Основная причина кроется в том,что Роналду помогает какой то спецслужбе скрывать и отмывать незаконно добытые деньги,он и помогает им в укрывательстве денег ,а они помогают таким подлым образом побеждать в ЛЧ и получать такие гавновые ЗМ.

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