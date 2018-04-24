"Бавария" понесла еще одну серьезную потерю перед матчем с "Реалом"

Мюнхенская "Бавария" понесла еще одну серьезную потерю перед первым полуфинальным матчем Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Так, по сведениям Marca, сегодняшнюю тренировку чемпионов Германии пропустил защитник Давид Алаба. Из-за дискомфорта в четырехглавой мышце бедра 25-летний бек работал в зале вместе с физиотерапевтами команды. Его участие в завтрашней игре находится под вопросом.

Также в лазарете "Баварии" находятся голкипер Мануэль Нойер, полузащитник Артуро Видаль и вингер Кингсли Коман.

Напомним, "Бавария" намерена заблокировать возможный уход Левандовски. | soccernews.ru