"Бавария" понесла первую потерю в матче с "Реалом"

Мюнхенская "Бавария" понесла первую потерю в полуфинальном матче Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Так, уже на пятой минуте игры голландскому вингеру Арьену Роббену немецкого гранда потребовалась помощь врачей. В итоге, 34-летний игрок так и не смог продолжить игру. На восьмой минуте его на поле заменил Тьяго Алькантара.

Степень серьезности травмы Роббена будет известна позже.

Напомним, Зидан и Хайнкес входят в тройку лучших тренеров по проценту выигранных матчей в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru