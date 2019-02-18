"Бавария" понесла серьезнейшие потери перед битвой с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов

Целая группа основных игроков "Баварии" не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, сообщает официальный сайт клуба.

Из-за травм матч пропустят защитник Жером Боатенг и нападающий Арьен Роббен. Полузащитник Франк Рибери остался в Мюнхене, так как его жена родила ребенка. Впрочем, француз еще может самостоятельно прилететь в Ливерпуль. Что касается форварда Томаса Мюллера, то он отбывает двухматчевую дисквалификацию.

В Англию отправились следующие игроки:

вратари: Нойер, Ульрайх, Фрюхтль

защитники: Зюле, Хуммельс, Рафинья, Алаба, Авуджа, Киммих, Май

полузащитники: Алькантара, Мартинес, Хамес, Горетцка, Дэвис, У Ен Чон, Коман, Санчеш, Шабани

нападающие: Левандовски, Гнабри

Матч "Ливерпуль" - "Бавария" состоится 19 февраля и начнется в 23:00 мск.

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