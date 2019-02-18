"Бавария" понесла серьезнейшие потери перед битвой с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
Целая группа основных игроков "Баварии" не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, сообщает официальный сайт клуба.
Из-за травм матч пропустят защитник Жером Боатенг и нападающий Арьен Роббен. Полузащитник Франк Рибери остался в Мюнхене, так как его жена родила ребенка. Впрочем, француз еще может самостоятельно прилететь в Ливерпуль. Что касается форварда Томаса Мюллера, то он отбывает двухматчевую дисквалификацию.
В Англию отправились следующие игроки:
вратари: Нойер, Ульрайх, Фрюхтль
защитники: Зюле, Хуммельс, Рафинья, Алаба, Авуджа, Киммих, Май
полузащитники: Алькантара, Мартинес, Хамес, Горетцка, Дэвис, У Ен Чон, Коман, Санчеш, Шабани
нападающие: Левандовски, Гнабри
Матч "Ливерпуль" - "Бавария" состоится 19 февраля и начнется в 23:00 мск.
Не пропустите: В "Ливерпуле" приняли неожиданное решение по защитной линии перед матчем с "Баварией". | http://soccernews.ru
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