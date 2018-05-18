"Бавария" попрощалась с Хайнкесом

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"Бавария" попрощалась с Хайнкесом

"Бавария" опубликовала прощальное видео, посвященном главному тренеру Юппу Хайнкесу.

Напомним, что специалист принял решение о завершении карьеры.

Видео: прощальный ролик о Хайнкесе.

73-летний Ханйкес тренировал "Баварию" с 1987 по 1991 годы, с 2011 по 2013 годы, а также с 2017 по 2018 годы. Под его руководством "Бавария" четыре раза становилась чемпионом Германии, выиграла Кубок Германии, три Суперкубка Германии, а также Лигу Чемпионов.

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