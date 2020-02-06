"Бавария" после назначения Флика лидирует по средней результативности в топ-5 лигах Европы

Теги бавария мюнхенханси фликстатистика

"Бавария" после назначения Флика лидирует по средней результативности в топ-5 лигах Европы

Назначение Ханса-Дитера Флика на пост главного тренера "Баварии" позитивно отразилось на результативности команды.

Мюнхенцы при новом наставнике в среднем забивают 3,4 гола за матч (14 игр, 48 мячей).

Как сообщает Opta, это лучший показатель в топ-5 лигах Европы с ноября, когда Флик принял "Баварию".

Напомним, что "ротен" лидируют в Бундеслиге. В 1/8 финала Лиги Чемпионов им предстоит сыграть с "Челси".

Не пропустите: "Бавария" обыграла "Хоффенхайм" и вышла в 1/4 финала Кубка Германии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

WADA опубликовала заявление о недопуске сборной России на ЧМ-2022

WADA опубликовала заявление о недопуске сборной России на ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 20 42
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 20 41
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 20 39
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 39
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 20 34
6 Шальке Шальке 20 34
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 20 33
8 Фрайбург Фрайбург 20 29
9 Вольфсбург Вольфсбург 20 27
10 Аугсбург Аугсбург 20 26
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 20 25
12 Унион Берлин Унион Берлин 20 23
13 Герта Герта 20 23
14 Кельн Кельн 20 23
15 Майнц 05 Майнц 05 20 18
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 20 17
17 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 20 16
18 Падерборн Падерборн 20 15
Полная таблица

топ-5 тегов