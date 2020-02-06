"Бавария" после назначения Флика лидирует по средней результативности в топ-5 лигах Европы

Назначение Ханса-Дитера Флика на пост главного тренера "Баварии" позитивно отразилось на результативности команды.

Мюнхенцы при новом наставнике в среднем забивают 3,4 гола за матч (14 игр, 48 мячей).

Как сообщает Opta, это лучший показатель в топ-5 лигах Европы с ноября, когда Флик принял "Баварию".

Напомним, что "ротен" лидируют в Бундеслиге. В 1/8 финала Лиги Чемпионов им предстоит сыграть с "Челси".

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