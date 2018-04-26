Проиграв мадридскому "Реалу" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов, мюнхенская "Бавария" потерпела первое домашнее поражение в текущем сезоне.

До игры против "сливочных" с начала августа прошлого года немецкий гранд на "Альянц Арене" сыграл 21 поединок. В 18-ти из них им были одержаны победы, а еще три встречи завершились вничью. Разница мячей составила 67-12.

Напомним, Хайнкес остался недоволен реализацией "Баварии" в матче с "Реалом". | soccernews.ru