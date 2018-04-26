"Бавария" потерпела первое домашнее поражение в текущем сезоне
Проиграв мадридскому "Реалу" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов, мюнхенская "Бавария" потерпела первое домашнее поражение в текущем сезоне.
До игры против "сливочных" с начала августа прошлого года немецкий гранд на "Альянц Арене" сыграл 21 поединок. В 18-ти из них им были одержаны победы, а еще три встречи завершились вничью. Разница мячей составила 67-12.
Напомним, Хайнкес остался недоволен реализацией "Баварии" в матче с "Реалом". | soccernews.ru
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