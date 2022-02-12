"Бавария" потерпела поражение от "Бохума" и другие результаты 22-го тура Бундеслиги
Фото твиттер Бундеслиги
В рамках 22-го тура чемпионата чемпионата Германии состоялись ещё пять матчей.
Выделим сенсационную победу "Бохума" над "Баварией" со счётом 4:2.
"Боруссия" М - "Аугсбург" - 3:2
Голы: 1:0 – 30 Коне, 2:0 – 46 Хофманн, 2:1 – 55 Яго, 3:1 – 67 Бенсебайни, 3:2 – 90 Финнбогасон.
"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Фридрих, Бенсебайни, Скалли, Нетц, Херрманн, Крамер, Тюрам, Хофманн, Нойхаус, Коне, Плеа, Эмболо.
"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер, Гауэлеу, Оксфорд, Яго, Педерсен, Саренрен Базее, Моравек, Хан, Дорш, Варгас, Финнбогасон, Зекири, Пепи, Грегорич, Нидерлехнер.
"Айнтрахт" – "Вольфсбург" - 0:2
Голы: 0:1 – 28, пенальти Крузе, 0:2 – 90 Лукебакио.
"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Хинтереггер, Ндика, Тута, Ленц, Костич, Хрустич, Хеуге, Кнауфф, Соу, Якич, Пасиенсия, Камада, Линдстрем, Борре.
"Вольфсбург": Кастельс, Баку, Брукс, Борнаув, Лакруа, Руссийон, Штеффен, Герхардт, Лукебакио, Арнольд, Филипп, Вранкс, Бялек, Крузе, Винд.
"Гройтер Фюрт" - "Герта" - 2:1
Голы: 1:0 – 1 Хргота, 2:0 – 71, пенальти Хргота, 2:1 – 82 Гехтер.
"Гройтер Фюрт": Линде, Майерхефер, Виргевер, Грисбек, Иттер, Бауэр, Зегуин, Грин, Тилльманн, Пулулу, Дудзяк, Кристиансен, Нильсен, Левелинг, Хргота.
"Герта": Шволов, Пекарик, Штарк, Гехтер, Миттельштедт, Бьеркан, Сердар, Ли Дон Чжун, Рихтер, Дарида, Тузар, Зельке, Йоветич, Бельфодиль, Маолида.
"Бохум" – "Бавария" - 4:2
Голы: 0:1 – 9 Левандовски, 1:1 – 14 Антви-Аджей, 2:1 – 38, пенальти Локадия, 3:1 – 40 Гамбоа, 4:1 – 44 Хольтманн, 4:2 – 75 Левандовски.
"Бохум": Эссер, Гамбоа, Ляйтш, Белла-Кочап, Данило Соарес, Стафилидис, Машович, Асано, Пантович, Лосилла, Реджбечай, Остерхаге, Польтер, Локадия, Хольтманн, Антви-Аджей.
"Бавария": Ульрайх, Павар, Зюле, Упамекано, Эрнандес, Забитцер, Толиссо, Гнабри, Киммих, Шупо-Мотинг, Мюллер, Левандовски, Коман, Сане.
"Фрайбург" – "Майнц" - 1:1
Голы: 0:1 – 30 Хак, 1:1 – 69 Петерсен.
"Фрайбург": Флеккен, Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хаберер, Шаде, Хефлер, Грифо, Шаллаи, Эггештайн, Чжон Ву Ен (Демирович, 85), Петерсен, Хелер.
"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Хак, Ниакате, Аарон Мартин, Боэтиюс, Ингвартсен, Баррейро, Кор, Ли Чжэ Сон, Штах, Салаи, Онисиво, Буркардт.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20