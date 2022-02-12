"Бавария" потерпела поражение от "Бохума" и другие результаты 22-го тура Бундеслиги

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"Бавария" потерпела поражение от "Бохума" и другие результаты 22-го тура Бундеслиги

Фото твиттер Бундеслиги

В рамках 22-го тура чемпионата чемпионата Германии состоялись ещё пять матчей.

Выделим сенсационную победу "Бохума" над "Баварией" со счётом 4:2.

"Боруссия" М - "Аугсбург" - 3:2

Голы: 1:0 – 30 Коне, 2:0 – 46 Хофманн, 2:1 – 55 Яго, 3:1 – 67 Бенсебайни, 3:2 – 90 Финнбогасон.

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Фридрих, Бенсебайни, Скалли, Нетц, Херрманн, Крамер, Тюрам, Хофманн, Нойхаус, Коне, Плеа, Эмболо.

"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер, Гауэлеу, Оксфорд, Яго, Педерсен, Саренрен Базее, Моравек, Хан, Дорш, Варгас, Финнбогасон, Зекири, Пепи, Грегорич, Нидерлехнер.
 

"Айнтрахт" – "Вольфсбург" - 0:2

Голы: 0:1 – 28, пенальти Крузе, 0:2 – 90 Лукебакио.

"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Хинтереггер, Ндика, Тута, Ленц, Костич, Хрустич, Хеуге, Кнауфф, Соу, Якич, Пасиенсия, Камада, Линдстрем, Борре.

"Вольфсбург": Кастельс, Баку, Брукс, Борнаув, Лакруа, Руссийон, Штеффен, Герхардт, Лукебакио, Арнольд, Филипп, Вранкс, Бялек, Крузе, Винд.
 

"Гройтер Фюрт" - "Герта" - 2:1

Голы: 1:0 – 1 Хргота, 2:0 – 71, пенальти Хргота, 2:1 – 82 Гехтер.

"Гройтер Фюрт": Линде, Майерхефер, Виргевер, Грисбек, Иттер, Бауэр, Зегуин, Грин, Тилльманн, Пулулу, Дудзяк, Кристиансен, Нильсен, Левелинг, Хргота.

"Герта": Шволов, Пекарик, Штарк, Гехтер, Миттельштедт, Бьеркан, Сердар, Ли Дон Чжун, Рихтер, Дарида, Тузар, Зельке, Йоветич, Бельфодиль, Маолида.
 

"Бохум" – "Бавария" - 4:2

Голы: 0:1 – 9 Левандовски, 1:1 – 14 Антви-Аджей, 2:1 – 38, пенальти Локадия, 3:1 – 40 Гамбоа, 4:1 – 44 Хольтманн, 4:2 – 75 Левандовски.

"Бохум": Эссер, Гамбоа, Ляйтш, Белла-Кочап, Данило Соарес, Стафилидис, Машович, Асано, Пантович, Лосилла, Реджбечай, Остерхаге, Польтер, Локадия, Хольтманн, Антви-Аджей.

"Бавария": Ульрайх, Павар, Зюле, Упамекано, Эрнандес, Забитцер, Толиссо, Гнабри, Киммих, Шупо-Мотинг, Мюллер, Левандовски, Коман, Сане.
 

"Фрайбург" – "Майнц" - 1:1

Голы: 0:1 – 30 Хак, 1:1 – 69 Петерсен.

"Фрайбург": Флеккен, Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хаберер, Шаде, Хефлер, Грифо, Шаллаи, Эггештайн, Чжон Ву Ен (Демирович, 85), Петерсен, Хелер.

"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Хак, Ниакате, Аарон Мартин, Боэтиюс, Ингвартсен, Баррейро, Кор, Ли Чжэ Сон, Штах, Салаи, Онисиво, Буркардт.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
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