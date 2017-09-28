"Бавария" потерпела самое крупное за последние 16 лет поражение в группе Лиги Чемпионов

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"Бавария" потерпела самое крупное за последние 16 лет поражение в группе Лиги Чемпионов

В рамках второго тура группового этапа Лиги Чемпионов ПСЖ на своём поле разгромил "Баварию" со счётом 3:0.

Как сообщает Gracenote Live, мюнхенская команда потерпела самое крупное за последние 16 лет поражение на этой стадии главного еврокубкового турнира.

Стоит отметить, что в 2001 году "Бавария" проиграла со счётом 0:3 французскому "Лиону". 

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