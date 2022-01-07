"Бавария" потеряла более 5 миллионов евро из-за отказа Кюизанса переходить в ЦСКА

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"Бавария" потеряла более 5 миллионов евро из-за отказа Кюизанса переходить в ЦСКА

Фото инстаграм Микаэля Кюизанса

"Бавария" хотела продать полузащитника Микаэля Кюизанса московскому ЦСКА, сообщает Bayern & Germany.

По информации источника, предложение армейцев о трансфере 22-летнего футболиста было в два раза выгоднее.

Российский клуб предлагал "ротен" 10 миллионов евро, однако сам француз заблокировал сделку.

Кюизанс предпочёл продолжить карьеру в "Венеции", которая заплатила за него 4,5 миллиона евро.

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