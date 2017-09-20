"Бавария" потеряла на неопределенный срок своего хавбека

Теги бавария мюнхеншалькекорентен толиссо

"Бавария" потеряла на неопределенный срок своего хавбекаМюнхенская "Бавария" на неопределенное время потеряла своего полузащитника Корентена Толиссо, информирует beIN Sports.

По сведениям источника, во вчерашнем матче против гельзенкирхенского "Шальке" 23-летний хавбек почувствовал боль в правом бедре. Степень серьезности полученного повреждения французом будет определена сегодня после медицинского обследования.

Напомним, "Бавария" разгромила "Шальке" со счетом 3:0. | soccernews.ru

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