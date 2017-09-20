"Бавария" потеряла на неопределенный срок своего хавбека

Мюнхенская "Бавария" на неопределенное время потеряла своего полузащитника Корентена Толиссо, информирует beIN Sports.

По сведениям источника, во вчерашнем матче против гельзенкирхенского "Шальке" 23-летний хавбек почувствовал боль в правом бедре. Степень серьезности полученного повреждения французом будет определена сегодня после медицинского обследования.

Напомним, "Бавария" разгромила "Шальке" со счетом 3:0. | soccernews.ru