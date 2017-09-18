"Бавария" потеряла на несколько месяцев своего ключевого игрока

Теги мануэль нойербавария мюнхен

"Бавария" потеряла на несколько месяцев своего ключевого игрокаГолкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер снова получил травму, информирует Bild.

По сведениям издания, очередное повреждение левой ноги он получил на тренировке команды. Чемпион Германии уже подтвердил, что 31-летний вратарь пропустит ближайший матч команды против гельзенкирхенского "Шальке". Однако предполагается, что Нойер получил достаточно серьезную травму, которая может выбыть его из строя на срок до нескольких месяцев.

Напомним, также с "Шальке" не сыграет Роббен. | soccernews.ru

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