"Бавария" потеряла на несколько месяцев своего ключевого игрока
Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер снова получил травму, информирует Bild.
По сведениям издания, очередное повреждение левой ноги он получил на тренировке команды. Чемпион Германии уже подтвердил, что 31-летний вратарь пропустит ближайший матч команды против гельзенкирхенского "Шальке". Однако предполагается, что Нойер получил достаточно серьезную травму, которая может выбыть его из строя на срок до нескольких месяцев.
Напомним, также с "Шальке" не сыграет Роббен. | soccernews.ru
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|Команда
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|4
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|4
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|РБ Лейпциг
|4
|7
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|Аугсбург
|4
|7
|8
|Гамбург
|4
|6
|9
|Штутгарт
|4
|6
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|4
|5
|11
|Герта
|4
|5
|12
|Байер Леверкузен
|4
|4
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|4
|4
|14
|Вольфсбург
|4
|4
|15
|Майнц 05
|4
|3
|16
|Фрайбург
|4
|2
|17
|Вердер Бремен
|4
|1
|18
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|4
|0