"Бавария" повесила ценник на Боатенга

Мюнхенская "Бавария" повесила ценник на своего ведущего защитника Джерома Боатенга, информирует Bild.

Так, по сведениям издания, чемпионы Германии будут готовы отпустить 29-летнего бека в другую команду, если получат по нему предложение в размере не менее 80-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Боатенг забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за "Баварию". Интерес к нему проявляют ПСЖ, мадридский "Реал" и каталонская "Барселона".

Напомним, "Бавария" назвала цену на Левандовски. | soccernews.ru