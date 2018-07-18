"Бавария" повесила ценник на Боатенга

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"Бавария" повесила ценник на БоатенгаМюнхенская "Бавария" повесила ценник на своего ведущего защитника Джерома Боатенга, информирует Bild.

Так, по сведениям издания, чемпионы Германии будут готовы отпустить 29-летнего бека в другую команду, если получат по нему предложение в размере не менее 80-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Боатенг забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за "Баварию". Интерес к нему проявляют ПСЖ, мадридский "Реал" и каталонская "Барселона".

Напомним,  "Бавария" назвала цену на Левандовски. | soccernews.ru

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